Afrique: Dépigmentation, des publicités de produits cosmétiques font polémique

Dans la publicité, on voit un mannequin noir utiliser une crème éclaircissante de la gamme de produits cosmétiques Nivea. Et, miraculeusement, avec un peu d'animation technique, sa peau est immédiatement plus claire. Et sa vie un peu plus facile. Le problème : des organisations ont dénoncé le caractère raciste de la publicité. Selon le journal allemand Süddeutsche Zeitung qui relate l'affaire, des voix ce sont même élevées appelant au boycott des produits de la firme de cosmétique car "les entreprises internationales de cosmétiques font croire aux Africains que leur propre couleur de peau ne valait rien."

