Tunisie: Des avantages et des réductions tarifaires sont prévus pour les étudiants

Dans le cadre de l'accord signé avec la direction des JCC, 5.000 billets gratuits et 300 badges d'entrée aux séances de projection de films seront offerts aux étudiants.

Ils pourront également bénéficier de réductions sur le tarif des billets ( 1.500 millimes le billet et 20 dinars le badge). En vertu de ce texte, plus de 50 étudiants en hôtellerie, tourisme, communication et journalisme et arts de l'image participeront à cette édition, qui sera l'occasion pour eux de se former. Le deuxième accord signé avec la direction des JTC permettra également aux étudiants de bénéficier des mêmes avantages et sessions de formation. Les accords ont été signés par le directeur général chargé des affaires estudiantines au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mongi Naimi, le directeur général des JCC, Néjib Ayed, et le président du comité d'organisation des JTC, Hatem Bouriel.

La 28e édition des JCC a démarré hier 4 novembre pour se poursuivre jusqu'au 11 novembre. Pour ce qui est de la 19e édition des JTC, elle démarrera du 8 au 16 décembre prochain.