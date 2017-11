Tunisie: Soulagement dans le camp clubiste

De ce fait, le Club Africain n'a plus d'obligation envers l'entraîneur et peut s'en séparer sans préjudices.

Porte ouverte donc pour Ellili qui pourra ainsi (si les choses n'ont pas changé entre-temps) de reprendre en main l'équipe et de commencer à calfeutrer les multiples brèches ouvertes dans une formation complètement ratatinée par les dernières épreuves subies.

Simone, ancien grand joueur, avec le peu d'expérience qu'il avait en qualité d'entraîneur, était-il capable de réussir dans un club ébranlé par une instabilité chronique ? Les prémices n'ont pas été positives et l'élimination de la Coupe africaine a été la dernière déconvenue de l'italien et de l'équipe technique, amenée avec lui.

D'ailleurs il s'est toujours posé comme question la réussite d'anciens joueurs cadres en qualité d'entraîneurs. Il y a des cas positifs. Comme celui de Chetali, qui avait, il est vrai, à sa disposition des joueurs exceptionnels ou actuellement de Maâloul (s'il confirme), mais de par le monde les exemples ne sont pas très nombreux.

A part Franz Beckenbauer avec l'Allemagne au Mondial 1990, et Berti Vogts, également avec l'Allemagne, à l'Euro 1996, le football allemand n'a pas connu des succès flatteurs avec le reste de ceux qui ont été choisis pour leur expérience internationale. Rudi Völler (2000-2004) et Jürgen Klinsmann (2004-2006) ne sont pas allés loin malgré une bonne génération. Klinsmann a certes initié un jeu plaisant, mais s'est arrêté à la troisième place du Mondial 2006, pourtant disputé à domicile. Il a fallu attendre l'arrivée de Joachim Löw pour retrouver une équipe d'Allemagne victorieuse.

Lors du dernier France-Angleterre, on a fait la comparaison avec la présence de Didier Deschamps et Gareth Southgate. Ils totalisent à eux deux 160 sélections mais leurs équipes ne sont pas très performantes et la France il y a quelques semaines craignait de se retrouver dans l'obligation de jouer les barrages, en dépit de la qualité de l'effectif. D'ailleurs, n'était l'indisponibilité de Z. Zidane, dont le contrat a été prolongé avec le Real, et qui a été sacré meilleur entraîneur d'Europe, mais actuellement en mauvaise posture, Deschamps aurait cédé sa place.

En Argentine, Daniel Passarella (1994-1998) et Diego Maradona (2008-2010) n'ont pas marqué leur passage en sélection.

C'est dire que la réussite d'un joueur cadre, même après avoir été un grand meneur de jeu ou buteur patenté, n'est pas toujours une garantie. Un technicien c'est d'abord et avant tout un psychopédagogue qui sait analyser, réagir vite et surtout sait transmettre le message qu'il faut au moment opportun. L'empirisme a ses limites et comme la savoir-faire n'est pas une qualité très partagée dans ce monde difficile et impitoyable, le métier d'entraîneur n'est pas toujours de tout repos.