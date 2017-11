Tunisie: Les jeunes s'amusent comme des fous

Du lundi au samedi, les artistes en herbe sont soumis à 6 heures d'entraînement par jour. Les échauffements, d'abord, ensuite la découverte des acquis de chacun à travers le jeu, la danse, la jonglerie, les jeux d'équilibre, l'apprentissage des jeux de groupes et des jeux d'adresse. Les enfants sont répartis en trois équipes : la danse, la jonglerie et l'équilibre. La tranche d'âge concernée se situe de 3 à 18 ans. C'est bien au-delà de ce qui était prévu au début, cibler les enfants de 9 à 15 ans.

Le programme «Semama fait son cirque» est autrement plus ambitieux. Il s'appuie sur trois pôles : le jumelage des écoles primaires de Wessaïa-Semama et «Cirquétudes» de Bruxelles, la mise en œuvre de nouveaux stages, et, pour finir, l'organisation de spectacles par des artistes belges.

Un pont d'alliances

Avec la direction de Adnene Helali, directeur du centre culturel des montagnes, la direction artistique revient à Lisbeth Benout, fondatrice de l'école nationale des arts du cirque à Bruxelles. Elle nous en parle : «Ma rencontre avec Adnene Helali, dans le cadre du 6e festival des Bergers internationaux, m'avait interpellée. Mon séjour à Semama également. Le travail contre le fléau de l'obscurantisme, contre l'exode, la pauvreté, moteur de la violence et du terrorisme que nous connaissons dans la région, m'a fait faire un pont d'alliances».

Les Arts du cirque permettent aux jeunes de s'ouvrir à la créativité, à la connaissance de leur corps par différents chemins ludiques. Le cirque permet également la découverte à travers les jeunes initiés de futures vocations. Sans parler de la dimension divertissement, les jeunes s'amusent comme des fous.

L'élaboration de la coopération n'a pas mis longtemps à prendre forme entre les deux parties tunisienne et belge. «Cela semble être une évolution utile et très actuelle quant à l'ouverture et au développement de la discipline des Arts du cirque en Tunisie», ajoute, en outre, Mme Benout. Bémol, la directrice artistique reconnaît qu'il est quasiment impossible pour l'équipe belge de venir à chaque fois par ses propres moyens et que l'implication institutionnelle, des ministères tunisiens de l'Education et de la Culture notamment, serait déterminante pour la pérennité du projet.

Le stage permettra, après sélection, de composer un premier noyau du cirque de Semama pour se produire sur scène. En guise de clôture de la formation, aujourd'hui 4 novembre, se tiendra au théâtre Fellaga au pied du Jebel une représentation. Plusieurs expéditions seront organisées à l'intérieur du pays, à Kasserine, à Nabeul, à Sousse et à Sidi Bouzid en vue d'accueillir un plus grand nombre de public et lui donner l'occasion d'assister à ce premier spectacle qui se tiendra avec la participation des enfants de Semama et des artistes du cirque belge.