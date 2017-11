Togo: Nouvelles interpellations et appel de l'opposition à manifester

« Ils sont à la prison civile de Lomé dans un état désagréable, parce qu'ils ont été sérieusement torturés lorsqu'ils étaient en garde à vue où ils ont passé plusieurs jours, surtout pour ce qui concerne Mesenh Kokodoko. Il a été sérieusement bastonné. Les séquelles sont apparentes sur son corps. Sa chemise était imbibée de sang. On l'a obligé à l'enlever et aujourd'hui, cette chemise qu'il portait a disparu », a-t-il déclaré.

Selon un communiqué du procureur de la République, une perquisition faite au domicile du coordonnateur du mouvement, Mesenh Kokodoko, a permis la découverte et la saisie des pointes métalliques étoilées, une paire de jumelles, des étuis de grenades lacrymogènes et divers autres objets susceptibles d'être utilisés pour des actes de violence.

Les trois membres du mouvement Nubuéké sont inculpés pour groupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public, incitation à la révolte, menaces et violences envers les représentants de l'autorité publique, destructions volontaires par incendie des biens publics et détention illégale de matériels militaires.

