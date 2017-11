Cote d'Ivoire: Koua Justin, libéré après plus de 2 ans de prison ferme

Justin Koua avait été condamné en 2015 en même tant que Nestor Dahi et Sébastien Dano Djédjé pour des faits de "discrédit sur une décision de justice et trouble à l'ordre public" par le tribunal correctionnel d'Abidjan.

Koua Justin, cadre du Front populaire ivoirien (FPI), retrouve la liberté. Il est sorti de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), le samedi 04 novembre 2017 aux environs de 20h, après avoir purgé sa peine de 30 mois, soit 2 ans et 6 mois de prison ferme, indiquent des proches de ce dernier.

