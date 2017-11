Congo-Kinshasa: Vote le 23 décembre 2018 - L'ombre des contraintes plane !

Voilà, en somme, le tableau primaire de ce qui devra être assuré pour qu'il y ait, véritablement, des élections fin décembre 2018. Toutefois, les plus grandes responsabilités ne sont sur les épaules d'aucune des composantes précitées. Elles sont, en vérité, sur ceux de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-. Oui, c'est là la plus grande vérité.

Symbole du pouvoir législative, les deux chambres du Parlement, conformément au timing arrêté par la CENI, devront analyser et voter les lois essentielles incontournables pour la tenue effective des élections. Quant à la présidence, il lui revient la charge de publier les Ordonnances présidentielles de deux lois essentielles dont celle portant sur la répartition des sièges. Qui sont programmés une pour la session parlementaire en cours et, l'autre, pour celle devant s'ouvrir en mars 2019.

