Afrique du Nord: Le WAC au firmament Al Ahly mauvais perdant

Ce sacre permet aussi aux Rouge et Blanc de valider leur billet pour la Coupe du monde des clubs "Mondialito", qui aura lieu aux Émirats arabes unis, après les participations du Moghreb de Tétouan (2014) et surtout du Raja de Casablanca (deux fois), seul club arabe à avoir atteint la finale en 2013.

Cette victoire ouvre à Ammouta grandes les portes du cercle bien fermé des entraîneurs ayant remporté les deux compétitions continentales majeures des clubs (Ligue des champions et coupe de la CAF), rejoignant ainsi l'Egyptien Mahmoud El-Gouhary et le Tunisien Faouzi Benzerti, deux monstres sacrés du football africain.

Le jeune technicien de 48 ans, connu pour sa discrétion et son sérieux, a réussi avec l'art et la manière sa quête du graal africain avec l'équipe casablancaise, qu'il a ramenée vers son deuxième sacre continental, aux dépens du club du XXè siècle, octuple championne d'Afrique.

Une consécration qui a comblé de bonheur les joueurs du WAC et cela s'est traduit dans leurs déclarations, à commencer par le capitaine Brahim Nekkach qui a fait savoir que « ce n'était pas une mince affaire de battre un adversaire de la trempe d'Al Ahly. Mais nous avons tenu absolument à ce titre qui récompense nos efforts consentis tout au long de la saison et qui honore le football national ».

Une hystérie s'est emparée du stade et l'aurait été davantage lorsque Ismail El Haddad a intelligemment glissé mais sa balle a été repoussée in extremis par le gardien d'Al Ahly. ça aurait été le K.O debout pour un National du Caire, mauvais perdant. Une équipe qui n'a fait aucunement honneur à son standing, critiquant à tort l'arbitrage alors qu'elle avait buté sur un Wydad des grands jours qui, au vu de sa campagne africaine, mérite amplement ce sacre qui tombe au bon moment, à une semaine du match décisif que disputera le Onze national contre la Côte d'Ivoire pour le compte de l'ultime journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

Un grand WAC et un formidable public, le résultat ne peut être que satisfaisant. Motivés à bloc et soutenus par quelque 50.000 spectateurs qui n'ont pas cessé de donner de la voix, les Rouges étaient décidés à gagner cette finale et à ne pas revivre le fâcheux scénario de 2011 lorsqu'ils étaient finalistes malheureux à Radès devant l'Espérance de Tunis.

