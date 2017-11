Maroc: SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres du club WAC de football vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique 2017

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du club Wydad Casablanca de football suite au grand triomphe sportif que l'équipe a réalisé en remportant la Ligue des Champions d'Afrique 2017.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations aux membres de l'équipe et, à travers eux, au large public de ce grand club, en lui souhaitant davantage d'exploits sportifs.

Sa Majesté a également félicité l'ensemble du staff du club du Wydad, joueurs, entraîneur et dirigeants ainsi que les cadres techniques, administratifs et médicaux pour leur précieuse contribution à cette grande consécration africaine à travers laquelle les joueurs ont fait preuve d'un remarquable esprit combatif et d'une prestation de haut niveau.

SM le Roi a aussi salué l'esprit sportif exceptionnel dont a fait montre le public du Wydad en encourageant son équipe tout au long de cette compétition avec un enthousiasme empreint de respect des équipes adverses, faisant du club et du public les meilleurs représentants de l'image rayonnante du football marocain.

Le Souverain S'est dit convaincu que le trophée continental remporté par le Wydad de Casablanca constitue une forte impulsion et un tremplin autant pour l'équipe casablancaise que pour l'ensemble des clubs nationaux, pour redoubler d'efforts en vue de réaliser davantage d'exploits et remporter plus de titres et hisser haut le drapeau du Maroc.

Tout en réitérant Ses félicitations pour cet exploit remarquable, SM le Roi souhaite davantage de succès à ce grand club pour engranger d'autres titres continentaux et mondiaux.