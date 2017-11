Afrique de l'Ouest: Réfugiés au Mali - 99 ivoiriens regagnent le pays

A la faveur du programme de rapatriement volontaire, plusieurs dizaines d'Ivoiriens réfugiés au Mali sont revenus en Côte d'Ivoire.

Ils sont quatre-vingt-dix-neuf (99) au total. Hommes, femmes et enfants confondus. Ils ont retrouvé la Côte d'Ivoire, le vendredi dernier, après quinze (15) ans d'absence pour certains (ceux qui sont partis à la faveur de l'éclatement de la rébellion armée de 2002) et six ans (ceux qui sont partis à la faveur de la crise post-électorale de 2011). Avec eux, des enfants de 0 à six ans qui découvrent pour la première fois, la terre de leurs ancêtres. C'est le cas de Mariam Coulibaly qui est revenu avec un bébé de moins de deux ans.

A leur arrivée, ils ont été automatiquement pris en charge par le Service d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides (Saara). Dans les locaux de cette structure sis à Cocody-Angré, Mohamed Askia Toure, Représentant Résident Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (Hcr) en Côte d'Ivoire a souhaité la bienvenue à ces réfugiés qui ont décidé volontairement de regagner la Côte d'Ivoire. « Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons une bonne intégration chez vous », leur-a-t-il lancé, avant de remettre symboliquement des plats à certains.

Mohamed Askia Touré a fait savoir que le souci premier du Hcr est de s'assurer que le retour se fait de manière durable.

Parti de Sikasso au Mali, quarante-cinq personnes, parmi les quatre-vingt-dix-neuf, sont descendues dans les villes de Ferkessédougou et de Korhogo, leur région d'origine. Puis, les autres membres du convoi, ont continué le voyage jusqu'à Abidjan.