Tunisie: Les visiteurs plus entreprenants !

Avertissements : Houcème Slimène 53' ESM.

Buts de : Hkimi 51', Khraïfi 89', Baccouche 90'+4' pour l'ESM.

Bhar 56' pour l'ESZ.

ESZ : Montacer Khmir, Isala, Zied Chaouch ( Oueriemmi 75'), Bhar, Chebli, Fadaä, Maâroufi, Regueï, Jbali, Bjaoui ( Addala 60'), Krist ( Guesmi 46') .

ESM : Bilel Souissi, Med Ali Salem, Ayari, Mezni, Slimène, Khelij ( Maâouani 69'), Maâouani, Idrissa, Menyaoui, Hkimi (Khraïfi 80'), Abdeslem ( Baccouche 58').

Dos au mur, l'ESZ n'a qu'un choix : la victoire. Conduite par un staff technique renforcé, l'équipe a bien travaillé durant la semaine pour être à jour face à Métlaoui qui restera toujours une force tranquille malgré sa dernière défaite à Gabès contre l'ASG. Avec trois matches en retard, l'ESM est classée au milieu du tableau. C'est donc un adversaire solide qui a fait le déplacement à Zarzis pour arracher une victoire ou un nul.

Les deux formations alignées par N. Bourguiba d'un côté et Gh. Ghraïri de l'autre ont subi beaucoup de changements par rapport à celles de la semaine dernière. D'entrée, l'ESM a tenté de surprendre les locaux et à la 10e minute, elle a effectué une attaque sur la partie gauche mais le tir de Hkimi a été contré par Bhar. Piqués au vif, les amis de Regueï ont riposté et obtenu un corner sans résultat.

On a cru que le niveau allait être haussé, mais les deux gardiens n'ont pas été soumis à de rudes épreuves durant toute la première demi-heure. Ce n'est qu'au dernier quart d'heure que le trio assez rapide composé de Ményaoui, Abdeslem et Hkimi a multiplié les actions offensives. L'une d'elles a failli aboutir, quand Ményaoui a bien servi Abdeslem, à la 41', mais le tir de ce dernier a été intercepté par Khmir. L'ESZ a répondu illico par l'intermédiaire de Regueï qui adressa un puissant tir de loin, au-dessus de la transversale ( 42'). C'était tout pendant cette première période qui a laissé l'assistance sur sa faim.

Ghraïri excelle dans le coaching

De nouveau, l'ESM a cherché à surprendre son adversaire dès le retour des vestiaires et Abdeslem a raté de peu l'aubaine à la 46'. Mais ce n'est que partie remise puisque commettant les mêmes erreurs en gardant la balle, Fadaâ la perd. Abdeslem en profita et fonça vers Khmir. Il servit Hkimi sur la partie gauche. Ce dernier a effacé un défenseur et par un tir croisé trompa le gardien espérantiste et signa un très joli but à la 51'. Seulement, la joie des visiteurs n'a duré que cinq minutes.

En effet, cherchant l'égalisation, l'ESZ obtient un coup franc à 30m de Bilel Souissi. Regueï l'exécute et Malek Bhar, monté en attaque, de la tête, lobe le gardien et remet les pendules à l'heure. Le jeu se cantonne, juste après, un bon moment dans la zone médiane puis les protégés de Ghraïri reviennent à la charge. Une première occasion sur la partie droite et Zied Chaouch met en corner (74'). Sur la même lancée, Ményaoui, de la tête rate de peu ( 76').

Ensuite c'est au tour de Mezni mais sa tentative se termine par un corner. L'ESZ, malgré les changements effectués, n'a pas fait grand chose. Jeu décousu et passes ratées. Les visiteurs en ont profité. A une minute du temps réglementaire, une contre-attaque plaça Khraïfi face au gardien. Il temporisa et sans peine doubla la note pour les siens. Le K.O pour l'ESZ qui lâche. Galvanisé par ce deuxième but et profitant du relâchement total des locaux, Baccouche, incorporé à la place de Jilani Abdeslem, enfonce le clou en triplant la marque, au temps additionnel (90+4').

Une victoire largement méritée par l'ESM qui a pratiqué un beau football. Une défaite qui enfonce l'ESZ au fond du classement. Sa situation se dégrade encore plus.