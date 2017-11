Tunisie: Gagner à tout prix !

Il est donc tout à fait normal et même logique de voir et de sentir une réelle appréhension, voire de petits signes d'inquiétude dans le camp du «Carrelage» de peur de rater ce virage important pour leur parcours dans ce match à six points avec une JSK qui les devance d'un point au classement général.

Appréhension et plus précisément prudence en dépit d'une formation rouge et noir pratiquement au grand complet si l'on excepte l'absence de l'arrière droit Bilel Ben Brahim qui n'a pas encore un véritable remplaçant spécifique à ce poste influent et important dans le dispositif local. Mais quand on compte dans ses rangs des joueurs de renom comme Ali Ayari dans les buts, Zralli, Guechi, Ben Aziza et Zouaghi en défense, trois milieux récupérateurs et créateurs comme Agrebi, Saïed et Darragi et des attaquants percutants et incisifs comme Jerbi, Kacem, Mezlini et Ameur, on n'a pas le droit d'avoir peur et d'afficher une prudence aussi excessive et démesurée.

Il faut juste savoir bien utiliser ce gros potentiel humain et technique pour le mettre en valeur et obtenir les résultats qu'il mérite. La balle est plus que jamais dans le camp de Montacer Louhichi et la série de matches de vérité commence pour lui par la dure empoignade tant attendue de cet après-midi.