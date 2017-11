Sénégal: Soutien aux retraités - Le Cacsup octroie 100 bourses à l'Unitras

C'est ce samedi 04 novembre 2017 que le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion (Cacsup) et l'Université du troisième âge du Sénégal (Unitras) ont signé une convention de partenariat. Ainsi, le Capsup a octroyé 100 bourses aux personnes du troisième âge.

Les personnes du troisième âge regroupées au sein de l'Université du troisième âge du Sénégal ont bénéficié de 100 bourses d'études du Cacsup. Les bourses sont destinées aux enfants des membres de cette association qui sont les plus démunis. Selon le président du Cacsup Ibrahima Eloi Sarr qui a signé cette convention de partenariat avec le président de l'Unitras le Professeur Sidy Hairou Camara, « l'âge de la retraite est une phase critique » et souvent les retraités font face à plusieurs problèmes après avoir servis le pays pendant plusieurs années. Pour cela, en plus de ces 100 bourses, le Capsup va accorder, chaque année, des bourses à l'Université du troisième âge.

Mieux, dit-il, le Capsup va aider les membres de l'Unitras dans la recherche de partenaires techniques et financiers et dans la prise en charge médicale.

« Nous souhaiterons, à partir de cette convention, voir comment mettre à contribution ces experts, ces professeurs, ces avocats qui ont pris la retraite et qui peuvent servir le pays et participer surtout à sa stabilité », promet-il. D'après Ibrahima Eloi Sarr, on ne peut pas parler du Plan Sénégal émergent en ignorant les personnes du troisième âge.

« Je lance un appel aux autorités étatiques du Sénégal et de tous les pays africains à aider Unitras à s'implanter et à se doter de moyens », demande le président du Capsup. Selon lui, l'expertise et les conseils des personnes du troisième âge peuvent toujours être utiles à la jeune génération.