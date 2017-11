Sénégal: Genre et accès à l'énergie dans le pays - Energy 4 Impact, une lumière pour les femmes

Après la mise en œuvre de deux initiatives, l'une sur les opportunités du secteur énergétique au profit des femmes, et l'autre sur l'intégration du genre dans les politiques énergétiques au Sénégal, l'ONG Energy 4 Impact a organisé, ce 3 novembre 2017, à Dakar, un atelier d'évaluation sur le thème « Genre et énergie ».

Les deux initiatives, coordonnées par Energy 4 Impact, ont été financées par Energia, le réseau international sur le genre et les énergies durables. Selon M. Louis Seck, le directeur général pays d'Energy 4 Impact, « le but de l'atelier sur genre et énergie était de partager les acquis de la première phase du programme et de tirer le bilan après trois ans de mise en œuvre. » En attendant la seconde phase qui débutera en 2018, les initiatives ont donné des résultats probants et encourageants.

La première qui a porté sur les opportunités du secteur énergétiques pour les femmes au Sénégal a permis de soutenir le développement et la croissance de 150 micro et petites entreprises féminines dans le domaine de l'énergie et d'accroître l'utilisation productive de l'énergie par les femmes. C'est ainsi qu'au cours des trois dernières années36 000 personnes ont pu bénéficier de l'amélioration de l'accès à l'énergie.

S'agissant de la seconde initiative - l'intégration du genre dans les politiques énergétiques au Sénégal, les plaidoyers ont permis l'intégration d'objectifs clairs sur le genre dans le plan d'action national. Par une campagne de sensibilisation nationale, plus de 3 millions de personnes ont été touchées sur l'importance du rôle des femmes dans le secteur de l'énergie.

Ainsi donc, cet atelier de capitalisation des expériences, décliné sous la forme de quatre groupes thématiques, a donné lieu à des échanges sur les résultats obtenus et les défis futurs à relever.

Au vu des réalisations, aucun doute que la seconde phase enregistrera des acquis qui feront la satisfaction des acteurs, des partenaires et des femmes bénéficiaires.