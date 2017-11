Tunisie: Maintenir la cadence...

La même stratégie

Fidèle à ses choix tactiques portés vers l'offensive, Kasri, qui a minutieusement préparé ce rendez-vous non sans difficulté, reconduira à un élément près la formation victorieuse de l'ESZ, mais avec toutefois des consignes strictes : presser l'adversaire dans sa zone, tout en assurant un repli rapide derrière. La défense, de plus en plus hermétique, sera articulée autour de Bédéri, le dernier rempart. Le flanc droit sera animé par le vif Mechmoum, alors que celui de gauche sera confié à Timoumi, très à l'aise dans ses montées, pour créer le surnombre.

Quant à la couverture et le marquage, ils seront assurés par la paire Hichri-Dziri très complémentaire. Ce premier rideau sera renforcé par un entrejeu garni et travailleur composé de Gbala et Sabbahi, très utiles dans la récupération. Leur travail de sape sera fignolé par Mosrati en vrai régisseur et Messaïdi très précieux dans la dernière passe. Ben Hassine, le nouveau buteur, sera associé à Essifi, très utile par son jeu en mouvement; appelés tous deux à profiter de la moindre hésitation de l'arrière-garde adverse pour espérer forcer la décision. Kabbou, Anan et Soussi, complètement rétabli, pourraient prêter main-forte à leurs camarades en fonction de la physionomie du match.

Formation probable : Bédéri, Mechmoum, Timoumi, Hichri, Dziri, Gbala, Sabbahi, Mosrati, Messaïdi (Anan), Essifi (Soussi) et Ben Hassine (Kabbou).