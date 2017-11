Tunisie: Déconstruire Tunis pour bâtir la métropole

La place de la «question urbaine»

Depuis l'indépendance, la question urbaine a été minorisée, voire, par période, marginalisée, au moment où l'urbanisation accélérée en «tache d'huile» n'a cessé de dégrader toute la région du Grand-Tunis, pénalisant le développement économique, social et urbanistique d'une métropole de fait à la croissance anarchique.

C'est sur cette réflexion que s'est penché le Cercle Kheireddine sous l'intitulé : «Tunis, de l'agglomération à la métropole», avec deux sous-thématiques : Quelle stratégie d'aménagement-développement ?» et «Quelle gouvernance politique ?».

Deux conférenciers ont excellé à tenter de structurer et rationaliser le débat sur ces problématiques pluridisciplinaires qui se posent à une capitale qui concentre 60% du dynamisme économique national et n'a manifestement pas les moyens publics de réorganiser tout cela conformément aux standards internationaux reconnus : Jellal Abdelkafi et Taïeb Houïdi.

Dégâts et dérapages

Mais plusieurs autres conférenciers improvisés se sont révélés de la salle, enrichissant de leur expérience et compliquant davantage autant le diagnostic que l'ordonnance en vue d'un traitement adéquat, forcément sur le long terme, au vu des dégâts et des dérapages.

En 2017, il apparaît que la gouvernance urbaine qui fait défaut et l'indispensable métropolisation de la capitale ne peuvent avoir de solution que dans un aboutissement heureux de la transition politique qui conditionnera la tenue et le déroulement des élections municipales. Car le désengagement politique n'a que trop duré.

Où est donc passé le «comité interministériel d'aménagement du territoire» mis en place en 1970, au moment de l'effroyable exode rural ayant fait suite à la catastrophe des coopératives généralisée. Pourquoi donc ne le voit-on pas se réunir pour garantir la concertation politique au sein du gouvernement ainsi que la coordination technico-administrative des processus de métropolisation de la région du Grand-Tunis ?

Un état des lieux alarmant

Pourtant, l'état des lieux a été mille fois communiqué aux structures de décision et aux différentes institutions nationales. Sans suite. Sans doute que cela serait dû au fait que la «question urbaine» se trouve ballottée par des intérêts multiples et contradictoires qui auraient mis le décideur politique en difficulté.

Mais la taille de la capitale, son grand potentiel économique, sa centralité envahissante par rapport aux autres villes et pôles de production, et son engorgement au-delà du souhaitable, exigent une urgente reprise en main dans le sens d'une gouvernance rationnelle qui lui garantisse une réorganisation harmonieuse digne de sa vocation acquise de métropole.

Un nid douillet fonctionnel

«Le débat est ouvert !», comme l'a souligné Mahmoud Ben Romdhane, président de la séance et président du Comité stratégique du Cercle Kheireddine. Ce débat implique et s'adresse à tous les acteurs majeurs de la ville : urbanistes, architectes, sociologues, économistes, juristes, géologues, associatifs et, bien sûr, politiques. En attendant que les municipales nous livrent de vrais conseillers municipaux.

Car il est question de réserves foncières, d'aménagement urbain, de zones constructibles, de parkings et de réseaux routiers, d'AFH, de Snit, de logements sociaux, d'habitations non occupées, de cités insalubres et de bidonvilles...

Ainsi que de voies ferrées à multiplier et rationaliser face aux embouteillages causés par la multitude d'automobiles et la faillite des transports en commun. Alors qu'une absence totale de projet urbain transforme la ville en un gigantesque amoncellement de bâtisses désordonnées sans la moindre harmonie, avec des quartiers décousus, sans dynamique sociale, sans fonctionnalité, sans trottoirs, écrasés sous les ordures ménagères et de la crasse. Mais c'est notre capitale et elle attend de reprendre sa place d'image valorisante et de nid douillet fonctionnel.