Tunisie: Renouvellement du certificat «Marhaba»

L'Institut national de normalisation et de propriété industrielle (Innorpi) a procédé, le 31 octobre, dans un hôtel de la place à la remise du certificat «Marhaba» pour la qualité de l'accueil dans les entreprises publiques, à la direction régionale de l'Equipement dans le gouvernorat de Médenine, et ce, en présence des représentants du ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Le renouvellement du certificat «Marhaba» pour la deuxième fois, attribué par l'Institut à cette direction après celui de 2010, concerne tous les services fournis.

En outre, le certificat qui tient compte de plusieurs critères démontre que ladite direction travaille dans les règles de l'art et répond aux exigences des citoyens, ce qui constitue un succès dans le processus d'amélioration et de modernisation de l'administration tunisienne. A noter que le label «Marhaba» pour la qualité de l'accueil est une approche instituée par l'Innorpi depuis 2009 en collaboration avec les services de la qualité à la présidence du gouvernement en vue d'améliorer la qualité des prestations qui doivent satisfaire les besoins des citoyens.

Réforme administrative

La mise en place du label «Marhaba» s'intègre dans le cadre de la démarche qualité au sein des services publics et de l'amélioration de la relation entre l'administration et ses usagers, qui constitue l'un des axes stratégiques des programmes de réforme administrative et de mise à niveau de l'administration.

Les réalisations dans les domaines du développement administratif en Tunisie ont constitué une étape préliminaire pour la mise en place du label national «Marhaba» pour l'amélioration de la qualité de l'accueil avec toutes ses composantes, qui présente un prolongement des mesures qui ont été prises en matière d'accueil, d'orientation et d'information des citoyens dans les services publics (circulaires du Premier ministre n° 56 du 14 décembre 1989, n° 61 du 21 novembre 1995, n° 20 du 3 juin 2000, n° 37 du 18 octobre 2007 en plus de l'instauration des lignes téléphoniques simplifiées au sein des bureaux des relations avec les citoyens des différents ministères et du Système d'information et de communication administrative «Sicad») et en application des dispositions du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre le citoyen et l'administration et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ainsi que les stipulations de la circulaire n° 60 du 29 décembre 2005 relative à l'exécution du programme d'engagement qualité au sein des services publics qui comprend un ensemble d'engagements afin d'améliorer la relation entre l'administration et ses usagers.

Devant l'accroissement de l'intérêt accordé à la fonction accueil au sein des services publics et l'importance qui lui a été dévolue de par son effet sur l'image de marque de l'administration et son impact sur l'efficacité de l'action administrative et sa contribution dans l'instauration d'un climat de confiance et la satisfaction du client, l'Innorpi, en collaboration avec l'Unité de la qualité des prestations administratives relevant de la présidence du gouvernement, a élaboré le label «Marhaba» pour garantir la qualité des prestations d'accueil au sein des services publics conformément à un ensemble de critères bien déterminés permettant son application et sa généralisation auprès des différentes entités publiques ayant des relations directes avec les usagers dans un (des) espace(s) d'accueil destiné(s) à recevoir, informer et orienter les visiteurs.