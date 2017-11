Tunisie: Téhéran rejette «les accusations sans fondement» du Premier ministre libanais démissionnaire

«La répétition d'accusations sans fondement (...) contre l'Iran (...) montre que cette démission fait partie d'un nouveau scénario pour créer des tensions au Liban et dans la région», a déclaré le porte-parole du ministère, Bahram Ghassemi. Il a «aussi rejeté toute ingérence dans les affaires intérieures du Liban».

«La subite démission de M. Hariri et son annonce depuis un pays tiers est non seulement regrettable et surprenante mais montre qu'il joue sur un terrain conçu par ceux qui ne veulent pas le bien de la région (...), et le seul vainqueur de ce jeu est le régime sioniste (...) et non les pays arabes et islamiques», a ajouté M. Ghassemi, faisant référence à Israël.

Selon lui, «avec la fin proche de Daech (acronyme en arabe du groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans certains pays de la région, le temps est venu de (...) réparer les dégâts causés par les terroristes créés par les Etats-Unis et leurs alliés régionaux».

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a pour sa part estimé, dans une déclaration, que la démission de M. Hariri annoncée depuis l'Arabie saoudite est «hâtive et surprenante». «Cette démission intervient en même temps que la défaite de Daech de Washington et de Tel Aviv».

Plus tôt, le conseiller du chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif, Hussein Cheikh el-Islam, avait dit : «Nous aurions souhaité que M. Hariri respecte la dignité des Libanais en annonçant sa démission à partir du Liban et non depuis un autre pays». (... )