Tunisie: Les marques de voitures montrent leurs charmes

La Tunisie serait « l'unique démocratie de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ».… Plus »

Une occasion et une aubaine pour les passionnés d'auto et de mécanique.

Désormais, a-t-il souligné, un salon de l'auto en Tunisie n'est plus un luxe mais une nécessité, étant donné le développement du secteur et l'augmentation de la demande. C'est une occasion pour le grand public et les passionnés de l'auto d'avoir une idée sur les progrès et les nouveautés du secteur à travers la panoplie de produits et services exposés.

Il a souligné le rôle joué par ce salon pour dynamiser davantage l'économie à l'échelle régionale et nationale, valoriser les efforts fournis par les entreprises du secteur automobile en Tunisie et les couronner de cette première édition du salon «Auto-expo».

Ceux-ci vont exposer leurs produits phare, leurs meilleurs services et leurs nouveautés introduites dans plusieurs marques de voitures présentes sur le marché tunisien et qui seront représentées par les concessionnaires, dont les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Alpha Roméo, Jeep, Peugeot, Toyota, Mahindra...

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.