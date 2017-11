Tunisie: Match entier pour Khazri

La Tunisie serait « l'unique démocratie de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ».… Plus »

Selon quelques échos, l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel suivent de très près la piste de quelques jeunes joueurs cabistes. Des premiers contacts auraient même été établis avec les joueurs et quelques membres du comité directeur du Club Athlétique Bizertin. La formation cabiste, qui réalise un très bon début de saison, a par le passé beaucoup perdu en cédant ses principaux joueurs en faveur d'autres formations qui évoluent en Ligue 1.

La cérémonie organisée à Hammamet en vue de présenter le nouvel équipementier de la formation «sang et or» a réuni les dirigeants espérantistes, les joueurs de l'équipe première et même les internationaux qui ont récemment terminé le stage de préparation à Tabarka.

Le président de l'Etoile Sportive du Sahel, Ridha Charfeddine, a indiqué qu'il nommera un nouveau président de la section football dans les prochains jours. Le président étoilé a ajouté qu'il a décidé d'annuler les fonctions de directeur sportif et directeur exécutif occupées, par le passé, par Zied Jaziri et Houcine Jenayeh.

Nabil Kouki va négocier un possible retour à la tête du Club Sportif Sfaxien à la place du Portugais José Da Mota. Kouki avait coaché le club «noir et blanc» en 2010-2011.Il exerce actuellement à la tête de Nadi Ramtha, en Jordanie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.