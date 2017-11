Tunisie: Difficile démocratie

La Tunisie serait « l'unique démocratie de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ». C'est ce qui ressort du dernier rapport 2017 de l'ONG américaine Freedom House sur l'état de la démocratie dans le monde, en lui accordant le score de 78/100 (USA 89, la France 90, Maroc 41, Jordanie 37).

Ce constat est fait par plusieurs autres associations et personnalités. Le dernier en date émane du président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui a affirmé que « la Tunisie est un pays où la démocratie existe ». Il est vrai que le paysage sociopolitique tunisien a beaucoup changé ces six dernières années. On compte plus de 200 partis politiques, quelque 18 000 associations et la pensée unique fait partie du passé.

Ce qu'il importe de retenir, c'est que les Tunisiens ont, dès le début, opté pour la dialogue et la recherche du consensus. L'instauration d'un dialogue national a permis, entre autres, d'éviter une grave crise politique en 2012, et a valu une consécration internationale (Prix Nobel de la paix). Parmi les acquis les plus importants, les libertés, particulièrement la liberté de pensée et la liberté de presse. Cependant, il est des attributs de la démocratie qui ne sont pas toujours respectés, à savoir, entre autres, l'acceptation de l'autre, le respect de la différence, le respect de la loi.

Or, on constate que dans les échanges et les débats, il y a peu de propositions ou d'opinions contradictoires, la primauté est donnée au dénigrement, aux accusations, à l'insulte. Et cette démocratie en gestation a été entendue comme désordre, incivilité, violence, gabegie, grogne.

L'opinion publique a été, quelque peu, surprise par une récente déclaration du chef du gouvernement, généralement mesuré dans ses interventions. Youssef Chahed a affirmé, dimanche dernier, que « le gouvernement ne travaille pas sous les menaces ». Cette déclaration, comprise comme un avertissement, vient en réponse aux menaces proférées par la présidente de l'Utica, Wided Bouchamaoui, qui a parlé de grève générale des entreprises et de retrait de la centrale patronale de l'accord de Carthage si le projet de loi de finances passe sous sa forme actuelle.

C'est là un fait rare : le patronat s'insurge et prône le bras de fer et l'ultimatum. Cette méthode du chantage était le fait d'autres corporations, particulièrement la Centrale syndicale qui avait multiplié les grèves pour obtenir le limogeage de deux ministres. Ces jours-ci, les syndicats des sécuritaires menacent de suspendre la protection des députés et personnalités politiques si la loi protégeant les agents de sécurité n'est pas adoptée.

La grogne gagne pratiquement tous les secteurs et s'accompagne de menaces et de violences. Le gouvernement prône le dialogue pour aplanir les difficultés. Le chef du gouvernement a, encore une fois, affirmé que le gouvernement était prêt au consensus et ouvert à toutes les idées. Le problème est que le consensus ne semble pas être bien compris.

En principe « le consensus est le résultat visé et obtenu par l'emploi d'une méthode de prise de décision, où après avoir fait exprimer et reconnu la validité des opinions exprimées par chacune des parties en présence, le groupe ou ses animateurs s'efforcent de dégager et de recueillir un accord pouvant être présenté comme unanime ou quasi unanime ».

En ce sens, on cite Cicéron pour qui « le consensus diabolise le conflit et cherche expressément à l'éliminer du fait de son chaos apparent ». On est donc loin des menaces. Encore faut-il que l'intérêt général soit pris en considération au détriment du corporatisme.

On se rend compte que le chemin vers la démocratie est encore semé d'embûches, même si on compte certains acquis.