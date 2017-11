Congo-Kinshasa: Incroyable mais vrai - Koffi Olomide - «Fally m'a sollicité pour un featuring en 2018»

Plus de 10 ans après son départ de Quartier Latin, la star de la chanson «Liputa» renoue avec son ex-patron dans le cadre du projet d'une collaboration artistique dont le fruit sera prêt en 2018. «Je pense que Fally et moi, nous allons mettre chacun au moins 6 chansons parce que l'album peut contenir jusqu'à 12 titres. Toute personne qui veut être dédicacée dans cette œuvre, peut déjà nous contacter... », a-t-il précisé.

« En tout cas, je n'ai pas pu réfléchir deux fois lorsque Fally est venu me solliciter pour faire un featuring. C'était lors de la disparition de mon père, en avril 2016. Il m'a d'ailleurs rappelé encore dernièrement, en me demandant pourquoi je n'en parle pas dans la presse. Voilà pourquoi, je vous donne la primeur. Je demande aux musiciens qui vont s'hasarder de lancer leurs disques l'année prochaine de faire attention. Parce que notre featuring avec Dicap sera une bombe. Cet album sera du genre Wake-up que nous avions réalisé à l'époque avec Papa Wemba. Mais, je suis sûr et convaincu que ça sera plus que Wake-up», a révélé Koffi.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.