Ile Maurice: Goodlands - Une conductrice attaquée par des «fantômes» le jour d'Halloween...

Le gentil Casper s'est-il transformé en méchant fantôme ? En tout cas, cette habitante de l'Est a eu la peur de sa vie. Elle revenait du travail mardi, jour de la fête d'Halloween, lorsque des «fantômes» auraient surgi de nulle part, à hauteur du rond-point de Forbach en direction de Goodlands et auraient tenté de l'agresser. Elle a porté plainte à la police.

C'est vers 22 heures que l'incident se serait produit, explique Izna Gulzar, blanche comme un linge. Ce jour-là, plusieurs personnes, déguisées en Casper, donc, sont sorties d'un buisson pour l'attaquer. «Elles étaient vêtues de draps blancs, avaient des masques sur le visage et des barres de fer entre les mains», se rappelle la jeune femme. Selon ses dires, elle était seule sur l'autoroute au moment de cette apparition. «Je roulais tranquillement quand un des 'fantômes' a commencé à hurler. J'ai failli m'évanouir. J'ai commencé à crier.»

Le malfrat a vite été rejoint par ses semblables. «Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une blague. Ils étaient armés. Je pense que ces personnes ont profité de cette fête pour s'attaquer aux automobilistes», s'indigne Izna Gulzar.

Prenant son courage et le volant de sa voiture à deux mains, elle a finalement atterri au poste de police de Goodlands. «Mes pieds tremblaient tellement j'avais peur. J'étais déboussolée», se souvient-elle. De plus, explique Izna, elle aurait pu leur foncer dessus avec sa voiture ce soir-là. «Mais je ne l'ai pas fait. Je suis partie en quatrième vitesse.» Au poste de police, on lui a dit que des cas similaires avaient été signalés dans cette région. «Les policiers sont partis faire une patrouille dans cet endroit par la suite. Toutefois, je ne peux dire s'ils ont pu mettre la main sur les malfrats», précise Izna.

Encore plus effrayant : d'autres cas semblables ont été rapportés par des internautes habitant Sainte-Croix et Roche-Bois sur les réseaux sociaux, dans la nuit de mardi. Des individus costumés étaient dans les rues et «ti pé pran plézir ek bann pasan», avancent quelques-uns. Toutefois, aucun cas d'agression n'a été enregistré.

L'année prochaine, il faudra peut-être à appeler les Ghostbusters.