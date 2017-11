Maroc: Le chômage en progression à 10,6%

Après une création annuelle moyenne de l'ordre de 40.000 postes au cours des trois dernières années, le secteur des BTP a créé, entre le 3ème trimestre de 2016 et la même période de 2017, 7.000 postes d'emploi au niveau national, soit une hausse de 0,6% du volume d'emploi du secteur. 4.000 postes ont été créées en milieu urbain et 3.000 en milieu rural.

De son côté, le secteur des « services » a enregistré un recul avec une perte de 15.000 emplois l'année dernière et une création de 20.000 cette année, soit un accroissement de 0,4%, 8.000 postes ont été créées en milieu urbain et 12.000 en milieu rural.

Il est à noter que la contribution sectorielle à la création nette d'emplois a fait ressortir que l'«agriculture, forêt et pêche » a créé 47.000 emplois, correspondant à un accroissement de 1,3%. En détail, 40.000 emplois ont été créées en milieu rural et 7.000 en milieu urbain, contre des pertes de 75.000 postes en 2014, 27.000 en 2015 et 66.000 l'année dernière.

A noter qu'entre le troisième trimestre de l'année 2016 et la même période de 2017, l'économie marocaine a créé 89.000 postes d'emploi, 29.000 en milieu urbain et 60.000 en milieu rural, contre une perte de 73.000 une année auparavant.

D'après le haut-commissariat, le taux de sous-emploi a atteint 11,2% parmi les hommes dont 8,3% en milieu urbain et 15% en milieu rural. Il est de 5,4% parmi les femmes dont 8,2% en milieu urbain et 2,8% en milieu rural.

Des données analysées, il est ainsi ressorti que « le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a augmenté, entre les troisièmes trimestres de 2016 et 2017, de 998.000 à 1.027.000 personnes au niveau national, de 470.000 à 479.000 personnes dans les villes et de 528.000 à 548.000 dans la campagne », a relevé le HCP.

En détail, « le chômage reste élevé parmi les femmes, les diplômés et les jeunes âgés de 15 à 24 ans, leurs taux sont passés respectivement de 14,8% à 15,1%, de 18,1% à 18,2% et de 28,9% à 29,3% », a-t-il précisé.

