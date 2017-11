Ile Maurice: Arab Town - La pilule dure à avaler pour les marchands ambulants

Petit à petit, les langues se délient. Ce qui dérange, c'est que les nouveaux étals seront plus éloignés de la gare, centre névralgique de Rose-Hill. «Dimounn vinn isi akoz nou vann bomarsé», indique une petite dame cachée derrière une pile de vêtements trois fois plus grande qu'elle. «Dimounn get zot fasilité ek nou ki pou pénalisé ladan si nou al pli lwin.» Elle a le sentiment, avoue-t-elle, qu'elle devra tout reprendre à zéro. «Nou ti kapav travay sa dé mwa-la, lerla zanvié nou alé, mé gouvernman pé tro bizin sa plas la... Ladan nou ki pé bizin fer défet.»

Tout de même, ce n'est pas comme s'ils s'installaient à l'autre bout de la ville, non ? Le nouvel emplacement n'est situé qu'à quelques mètres... «Pa parey, nounn abitié isi, dimounn abitié. Ou ti pou kontan si dir ou sanz lakaz apré 50 an ?» D'autres encore y croient toujours, ils continuent à se battre. «Nou pé sey konvink banla pou les nou resté ziska fet fin dané. Pa kapav koz boukou la... » Ils sont même allés toquer à la porte du maire. Mais rien à faire.

«Nous ne pouvions pas partir du jour au lendemain. Nous devons ramasser tous nos affaires et les installer là-bas. Voilà pourquoi nous avons réclamé deux semaines de plus pour vider les lieux», martèle un marchand.

Les marchands d'Arab Town sont tristes. Mais pas que. Ils sont également très remontés. Non, ils ne digèrent toujours pas que les autorités leur aient demandé de déménager pour faire de la place au Metro Express. Ils avaient jusqu'au 31 octobre pour partir. Et ont demandé un délai supplémentaire de 15 jours pour préparer leurs balluchons. Le nouvel emplacement, sis près de la foire Da Patten, lui, est prêt à les accueillir...

Ils devaient plier bagage et balluchons le 31 octobre. Pour investir le nouvel emplacement, situé à quelques mètres de la foire Da Patten. Mais les marchands d'Arab Town ont obtenu un délai supplémentaire de 15 jours pour faire leurs valises. Ce «voyage», c'est avec colère et nostalgie qu'ils s'apprêtent à l'entreprendre.

