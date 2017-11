Maroc: Au moins cinq morts dans deux attentats suicide à Aden

Une force formée et encadrée par les Emirats arabes unis a réussi ces derniers mois à chasser les combattants d'Al-Qaïda des principaux centres urbains de deux provinces proches de celle d'Aden, celles de Chabwa et d'Abyane.

L'explosion a provoqué un incendie et des échanges de tirs ont eu lieu entre des gardes du QG et des "éléments d'Al-Qaïda", soutenant le kamikaze.

"Au moins cinq policiers ont été tués et d'autres blessés", a indiqué un responsable des services de sécurité, ajoutant que le général Chae et ses gardes sont sortis indemnes de l'attaque.

Deux attentats suicide attribués à Al-Qaïda et visant les services de sécurité ont secoué dimanche la ville d'Aden, faisant au moins cinq morts et mettant fin à des mois de calme dans la grande ville du sud du Yémen.

