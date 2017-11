Maroc: Débat à Meknès sur la relation entre cinéma et littérature

Pour en discuter, l'Institut a invité le réalisateur et scénariste Mohamed Abderrahman Tazi et le romancier et peintre-plasticien, Mahi Binebine, qui devront permettre au public de mieux saisir le lien entre les créations par la caméra et la langue. Sera présent à cette rencontre le critique littéraire et professeur à l'Université Moulay Ismail de Meknès, Khalid Zekri.

"Cette question posée, non sans un brin de provocation, montre bien que l'art cinématographique n'a pas pour vocation d'être simplement au service de la littérature", selon les organisateurs. Les participants débattront de ces deux formes d'expression artistique qui ont toujours entretenu des relations étroites. Ils tenteront d'expliquer, entre autres, comment l'adaptation de certaines œuvres littéraires a parfois eu plus de succès que ces œuvres elles-mêmes.

Une table-ronde sur la relation entre cinéma et littérature aura lieu le 21 novembre à Meknès, avec la participation de réalisateurs, critiques et universitaires.

