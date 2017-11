Maroc: Les opérations de prêt de titres en hausse par rapport au deuxième trimestre

S'agissant de la durée moyenne pour une opération de prêt de titres, elle varie, durant le 3ème trimestre 2017, entre 2 et 9 semaines en fonction du type d'instrument financier, tandis que les taux de rémunération appliqués varient entre 0,05% et 2,28% en fonction de la nature de l'instrument financier et de la durée. L'activité de prêt de titres est régie par la loi n°45-12 qui définit le prêt de titres comme un contrat qui permet à une personne (prêteur) de remettre des titres en pleine propriété à une autre personne (emprunteur) qui s'engage irrévocablement à les lui restituer et à lui verser une rémunération convenue entre les deux parties.

Les opérations de prêt de titres portent principalement sur les bons du trésor qui représentent à eux seuls 82% des titres prêtés pendant le 3ème trimestre 2017. Les certificats de dépôt et les obligations ont également fait l'objet d'opérations de prêt avec des parts respectives de 13% et 2%. Le prêt sur actions a atteint pour sa part près de 0,7% du volume total, relève le gendarme de la bourse.

