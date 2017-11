Maroc: Ammouta - Les joueurs ont livré une rencontre héroïque

De son côté, l'entraîneur égyptien Houssam El Badry a brièvement félicité le Wydad pour sa victoire et affirmé que son équipe a fait un grand match et dominé les débats. Ensuite, il a quitté la salle après des altercations avec la presse.

Les joueurs étaient surtout préoccupés par le fait de ne pas encaisser de but, ce qui a impacté leur rendement technique et les a acculés à se recroqueviller en défense pour laisser passer l'orage, a-t-il poursuivi.

Il a expliqué que son équipe était préparée au scénario de souffrir durant les 20 premières minutes de jeu, puisque les Egyptiens allaient jeter toutes leurs forces en début de match pour renverser la vapeur, en pressant le porteur du ballon et en intensifiant les assauts sur la cage de Zouheir Laaroubi, qui a été un véritable rempart et une gage de sécurité pour ses camarades.

