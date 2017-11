Angola: Cuanza Norte - Un evêque exhorte les chrétiens à être zélés dans la propagation de la foi

Avec un but de Chole, FC Braves do Maquis a terminé le championnat national de football de première… Plus »

La messe chrismale à laquelle ont participé plus de cinq cents fidèles a été marquée par des chants d'exaltation à Dieu, appel à l'humilité et l'amour du prochain.

Mgr Almeida Kanda a remercié le soutien continu des chrétiens en biens matériels et ressources financières pour garantir la gestion et le fonctionnement du séminaire diocésain de formation de prêtres.

Le prélat a également défendu la nécessité pour les chrétiens de travailler avec plus d'ardeur, enthousiasme et de sérénité dans les actions de croissance de l'église, en renforçant l'aide aux frères, en particulier ceux consacrés par le sacrement de confirmation lors de la messe de ce dimanche.

Dans son homélie, au cours d'une Messe en plein air célébrée à la paroisse de la Sainte-cathédrale de Ndalatando, Mgr Almeida Kanda a appelé les chrétiens à faire une évaluation de leur mode de vie et à aider les frères à suivre la bonne voie et le renouvellement des objectifs de la croissance de la foi.

Ndalatando — L'évêque catholique du diocèse de Ndalatando (province de Cuanza Norte, Mgr Almeida Kanda, a défendu dimanche la nécessité pour les chrétiens d'observer la constance et le zèle à répandre la foi et de renforcer l'amour du prochain.

