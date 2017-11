Zimbabwe: Robert Mugabe prépare le terrain pour Grace

La femme du président est allée plus loin dimanche, se disant prête à succéder à son mari. « Je dis à M. Mugabe : vous devriez (...) me laisser prendre votre place », a-t-elle lancé devant des milliers de personnes dans un stade de Harare.

Puis, s'adressant à son vice-président assis près de lui : « Vous pouvez y aller et former votre propre parti. Honnêtement, nous ne pouvons pas supporter d'être insultés tous les jours ! »

Le chef de l'Etat a d'ailleurs eu des mots très durs contre lui lors d'un rassemblement politique à Bulawayo ce week-end : « Nous sommes dénigrés et insultés à cause de Mnangagwa. Ai-je commis une erreur en le nommant à ce poste ? », s'est interrogé Robert Mugabe.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.