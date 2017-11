Madagascar: Projet de loi de finances - Un budget de 40 milliards d'ariary pour la présidentielle

Déjà reportée pour cause de peste, la grande course de Tana a eu finalement hier en partant… Plus »

Cette somme correspond à celle déjà avancée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), lors des différentes interventions médiatiques concernant la contribution étatique nécessaire pour la présidentielle. « Ces 40 milliards d'ariary prévus dans le projet de loi de finances découlent des échanges entre la CENI et le ministère des Finances et du budget », explique une source auprès de l'entité électorale.

« (... ) le Gouvernement central continuera à assurer le renforcement de l'État de droit et de la démocratie. Il convient de rappeler que l'année 2018 sera marquée par la préparation et l'organisation de l'élection présidentielle. Ainsi, un montant de 40 milliards d'ariary sera alloué », indique l'exposé des motifs du projet de loi de finances.

