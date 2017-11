Madagascar: Tennis / ITF - Cat U14 étape 1 Maurice - Miotisoa et Maholy reines du double

Essai réussi pour Maholy Razakaniaina Maholy et Miotisoa Rasendra. Evoluant encore cette année dans la catégorie U12, les deux joueuses ont prouvé qu'elles sont des valeurs sûres du tennis malgache chez les U14 pour la saison 2018.

Hier, sur le court numéro deux du Tennis Club de Petit Camp-Phoenix à Maurice, elles ont gagné l'épreuve du double du Circuit ITF-CAT U14 grade 3 Etape 1 de Maurice. Elles se sont imposées en finale face à la paire sud-africaine composée de Kagiso Ledwaba et de Tyrah Cook en deux sets (6/4, 6/2).

En demi-finale, elles ont vraiment assuré en venant au bout de Malika Ramasawmy (Maurice) et de Lyne Greyling (Afrique du Sud) en deux sets 6/4, 6/0.

« Tout s'est joué en demi-finale. On avait en face les adversaires qui nous ont battus respectivement en simple et ce n'était pas facile. En jouant les points importants, on a pu gagner la rencontre. C'est notre première grande victoire en double et c'est un bon début pour la saison du circuit africain U14 », rappelle Miotisoa Rasendra.

Podium

Pour Sampras Rakotondrainibe et Johny Rovanantenaina, l'aventure en double s'est arrêtée en demi-finales. Ils s'imposent tout d'abord devant Elyas Alexander (Libye) et Mohamed Brahem (Tunisie en deux sets 6/2, 6/1 avant de s'incliner devant les Sud-africains Gérard Henning et Devin Badenhorst 4/6, 2/6.

Dans l'épreuve du simple, Miotisoa s'est inclinée en demi-finales en deux sets 3/6 2/6 devant la Sud-africaine Lyne Greyling. Un match à sensation où on a vu de belles empoignades mais l'expérience a parlé et a été plutôt a l'avantage de la Sud-africaine.

Défaite en demi-finales également pour Maholy Razakaniaina, qui a livré un assez bon premier set, mais qui a finalement capitulé. « J'avais l'opportunité de mener au score au premier set sur quelques jeux importants mais la chance n'a pas été de mon côté. Au second set, j'ai essayé de me ressaisir mais mon adversaire aussi a relevé son jeu et c'était difficile de revenir à un set partout », estime Maholy Razakaniaina.

Pour le gain de la troisième place ou étaient en jeu 180 points au classement africain, c'est Miotisoa qui s'est imposée devant Maholy (140 points) en deux sets (6/4, 6/2). La championne du tournoi n'est autre que la Sud-africaine Lyne Greyling, gagnante de la Mauricienne Malika Ramasawmy (6/4, 6/0).

L'étape 1 du circuit ITF-CAT U14 grade 2 de Maurice s'est donc achevée hier et la seconde étape démarre ce jour toujours sur les courts du Tennis Club de Petit Camp.