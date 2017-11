Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - L'Algérie prête à soutenir le Burkina

« Notre pays co-préside avec le Canada, le groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme au Sahel. Des délégations burkinabè ont participé en 2016 et 2017 à des rencontres à Alger dans ce cadre », a-t-il justifié. Dans le domaine de la coopération bilatérale entre les deux nations, plusieurs secteurs porteurs d'opportunités, comme l'énergie, l'agriculture, les ressources en eau et le commerce pourraient être intensifiés, foi du diplomate. « Malgré le contexte sécuritaire difficile, les hommes d'affaires algériens ont participé pour la première fois à la 4e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou (FIMO) tenue du 27 octobre au 5 novembre 2017 », a relevé l'ambassadeur algérien.

A propos, l'ambassadeur a indiqué que les relations entre son pays et celui des Hommes intègres sont marquées par une amitié traditionnelle et une solidarité active. Il a ainsi réitéré la solidarité et le soutien du peuple algérien au gouvernement burkinabè à la suite des attaques terroristes du café-restaurant Aziz Istanbul, le 13 août 2017, ayant fait plusieurs victimes dont un Algérien. A l'entendre, l'Algérie a toujours marqué sa disponibilité à apporter sa contribution et son expérience pour favoriser une lutte efficace contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée.

Le diplomate a aussi noté que les expériences capitalisées pendant ces évènements ont permis de relever le défi de la tragédie de la « décennie noire » du terrorisme. « A cet effet, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le président Abdelaziz Boutéflika, a permis de surmonter cette épreuve et de renforcer la cohésion du peuple algérien », a-t-il expliqué. De son avis, la lutte de libération nationale a façonné le reste du monde en particulier les autres peuples du continent africain sous domination coloniale. Toute chose qui a contribué à accélérer leur indépendance.

L'ambassade d'Algérie au Burkina Faso a célébré, le 3 novembre 2017 à Ouagadougou, le 63e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération du peuple algérien. A l'occasion, la représentation diplomatique a fait un rappel des implications de cet évènement pour son peuple et présenté les relations bilatérales entre l'Algérie et le Burkina Faso.

