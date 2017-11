Burkina Faso: 30e tour international du Faso - Mraouni Salaheddine, vainqueur

Le marocain Mraouni Salaheddine a remporté hier à Ouagadougou, le maillot jaune de la 30e édition du Tour international du Faso. Il devance ainsi au classement général au temps l'Erythréen Saymon Musie. Le Burkinabè Mathias Sorgho ferme la marche du podium. Quant à la dernière étape courue entre Korsimoro et Ouagadougou, longue de 110,7km, elle a été enlevée par l'Allemand, Benjamin Stauder en 2h38mn 47s avec une vitesse moyenne de 41,830km/h. Il signe ainsi sa 5e victoire d'étape.

Mraouni Salaheddine succède au Burkinabè, Harouna Ilboudo, dans le palmarès du Tour international du Faso. Hier à Ouagadougou, le Marocain a remporté la 30e édition devant l'Erythréen Saymon Musie et le Burkinabè Mathias Sorgho. Mraouni Salaheddine a d'abord enfilé le maillot jaune à l'arrivée de la 2e étape à Zorgho. Il perd ensuite le maillot à la prochaine étape au profit de l'Erythréen Saymon Musie. Le coureur du royaume chérifien reprend son maillot à Bobo-Dioulasso, à la faveur de la 7e étape.

Depuis lors, il le conserve jusqu'au sacre à Ouagadougou, à l'issue de 10e étape. Courue entre Korsimoro et Ouagadougou, cette dernière étape du 30e Tour international du Faso, longue de 110,7 km a signé la 5e victoire d'étape de Benjamin Stauder. L'allemand a franchi la ligne en 2h38mn47s, avec une vitesse moyenne de 41,830km/h. 74 coureurs au lieu de 93 à la 1ère étape étaient au départ de Korsimoro. Après quelques km de course, un groupe d'échappée s'est formé.

Le 1er point chaud à Ziniaré (36km) a été remporté par Jasen Tom. Il est suivi du Burkinabè de l'équipe régionale du Centre, Abdoulaye Rouamba et de Eric Perodo. Quant au 2e sprint intermédiaire au 1er passage (85,2 km), le Burkinabè de l'équipe régionale du Centre, Arnaud Guigemdé, a été le 1er sur la ligne. Il a devancé Eric Perodo. Un autre Burkinabè, Salifou Bikienga est arrivé 35s plus tard et ferme la marche. Juste après ce passage, l'échappée est annulée. Au 3e point chaud, le sprint du Tunisien se fait valoir. Il est le premier sur la ligne, devançant ainsi le Burkinabè Salifou Yerbanga et son compatriote, Robel Tewelde.

La course est restée groupée jusqu'à l'arrivée finale. L'Allemand Benjamin Stauder, comme il a toujours su bien le faire, a devancé le capitaine burkinabè, Abdoul Aziz Nikièma et le Belge Vancouter Stein. En présence du Président du Faso, Rock Marc Christian Kaboré, l'Allemand de la Team Leese-B-X signe sa 5e victoire d'étape à Ouagadougou après celle de Zorgho (2e étape), Ziniaré (4e étape), Boromo (5e étape) et Dédougou (8e étape). Avec ses exploits, Stauder est 1er au classement général aux points. Il décroche définitivement le maillot vert. Le maillot des points chauds est la propriété de Mraouni Salaheddine. Il enfile également le maillot du meilleur jeune. Quant à celui de la combativité, il est revenu à Eric Perodo. Abdoul Aziz Nikièma s'est contenté de celui du meilleur Burkinabè.

Ollo Aimé Césaire HIEN du 30e Tour du Faso

«C'est avec une fierté que nous accueillons la fin de ce 30e Tour du Faso. Comme vous l'avez si bien dit, le Tour du Faso a une place importante dans la vie du pays. Je voudrais surtout félicité le vainqueur notamment le Maroc, qui a eu le maillot jaune. Nous avons assisté cette année à un Tour du Faso très relevé du point de vue des participants. Ceci est une très bonne chose pour toutes nos équipes parce que ça permet de se mettre au diapason des réalités de l'Afrique et du monde de façon générale.

Je voudrais saluer tous les pays qui ont accepté participer à cette édition, saluer la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) et tous les sponsors qui soutiennent quotidiennement ce sport. Nous avons pris bonne note des préoccupations de l'organisation du Tour. Je prendrai l'engagement que nous ferons en sorte que le Tour du Faso garde sa place, pourquoi pas également monter au premier rang comme souhaité par la FBC et tous ceux qui sont au quotient dans l'organisation du Tour. Permettez-moi également de saluer monsieur Francis Ducreux qui, durant 30 ans, a animé le Tour du Faso. C'est un grand homme. Il a pris un risque au départ, risque qui est devenu une réalité et qui est un patrimoine au Burkina Faso».