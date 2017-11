Afrique: Casablanca et le Maroc en fête

Un peu plus de 24 heures après son exploit en Ligue des Champions d'Afrique Total, le Wydad est encore présent sur toutes les langues. Il meuble les débats dans les médias, dans les foyers, sur les terrasses des cafés et jusque dans les bains maures. Un sujet d'actualité par excellence et des louanges qui fusent de partout sur le coach et sur le club qui viennent de recevoir lundi un message de facilitation du Roi Mohammed VI en personne.

Inutile de dire que la victoire du club a été perçue comme celle de toute une nation. Il n'y a pas lieu donc de s'étonner que Casablanca ait passé une nuit blanche à l'instar d'autres villes comme Rabat, Oujda, Agadir, Marrakech, Tanger ... On est tous devenu Widadis en l'espace d'une finale qui s'est caractérisée par une organisation sans faille, hormis la pagaille qu'avait connue la vente des billets. La population est sortie spontanément après la remise du trophée au capitaine Brahim Nekkach, envahissant les avenues avec des concerts de klaxons, agitant le fanion du club et le drapeau national.

Adultes, mineurs de tous âges et même les personnes à besoins spécifiques donnaient libre cour à leur liesse, en sillonnant les artères des agglomérations, à pied, sur des motos ou dans des voitures particulières que certains fans avaient peint aux couleurs du club. Les supporters sont venus de partout et même de l'étranger, notamment de l'Union Européenne, des Etats-Unis et même d'Australie, ce qui dénote la large popularité de ce club septuagénaire.

La fête va se poursuivre toute cette semaine. L'Association des entraîneurs a décidé d'organiser une réception en l'honneur d'Houcine Ammouta, le premier technicien marocain à remporter le trophée de la Ligue des Champions. Le staff technique et les joueurs seront fêtés par l'Association des anciens joueurs du WAC, parmi eux, ceux qui avaient remporté le trophée continental en 1992.

Pendant que la rue était en liesse samedi, la salle de conférence de presse était plutôt sous tension. Et pour cause, une question d'un journaliste a été prise comme une offense par le coach d'Al Ahly, Hossam Al Badry, qui s'est alors retiré malgré l'insistance du représentant de la CAF. Il s'en est suivi une confusion totale que personne n'a réussi à endiguer.

D'entrée, Al Badry a jeté l'anathème sur l'arbitre Bakary Gassama qui « a omis de siffler de nombreuses fautes contre l'adversaire et a accordé un but entaché d'un hors-jeu ». Son confrère du WAC, Houcine Ammouta, a évité toute polémique, confiant qu'il avait prévu que la rencontre se jouerait sur des détails. Il a estimé que la victoire de son équipe était méritée et s'expliquait par la discipline tactique de ses joueurs et par leur panache démontré déjà lors du match « aller » à Alexandrie.