Sénégal: Le livre "Leurres et lueurs dans l'espace politique de l'Afrique francophone" présenté à Saint-Louis

Au terme de cet exercice, le professeur Alpha Amadou Sy, auteur d'une dizaine d'ouvrages, a remercié parents, étudiants et hommes de lettres pour les témoignages et critiques avant de souligner que "l'être humain apprend toujours pour se parfaire".

Qui soutient que, "pour être en phase avec la normalité républicaine, les Etats africains francophones avaient emprunté, en fonction de leurs spécificités, les deux trajectoires que sont l'organisation de conférences nationales et la tenue de consultations électorales fiables et transparentes".

Le centre culturel français de Saint-Louis a été pris d'assaut, samedi, par des philosophes, enseignants, hommes politiques, étudiants et membres de la société civile, venus assister à la présentation du livre de 153 pages, édité cette année par les Editions l'Harmattan et préfacé par le journaliste Mame Less Camara.

