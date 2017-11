Cote d'Ivoire: José Dominique Loko - Hommage au père de l'enseignement professionnel

billet

Je ne connaissais pas l'homme. Sinon que, de réputation. Celle que, l'actualité des jours, tout au long de ses années d'amour et de passion pour cette terre d'Eburnie, lui ont tissée, au fil du temps : celle de fondateur d'établissements scolaires.

De loin, je n'avais que de la sympathie, que de la considération, que du respect, pour des personnes comme lui. Des personnes, je devrais dire, de sa race, de sa dimension et de son humanisme.

Et puis, ce lundi 09 octobre 2017, j'ai lu, à la « une » de Fraternité Matin, la nouvelle de sa disparition. A Paris, en France. A l'âge de 90 ans. « Dominique Loko, le précurseur de l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire, décédé », titrait alors le quotidien gouvernemental, sous la photo du défunt.

Une nouvelle triste, donc. Mais, vous l'avouerais-je, en voyant, pour la première fois, en image, cet homme pourtant connu en Côte d'Ivoire, comme le loup blanc, je n'ai éprouvé ni tristesse, ni chagrin, comme la mort peut en générer dans les cœurs et les esprits.

Au contraire, il m'est venu de la joie et un élan de reconnaissance et d'hommage. « Va en paix, père ! Tu as vécu utilement ! », ai-je alors soufflé intérieurement, le cœur rempli de gratitude.

En ouvrant le journal, à la page 5, pour avoir les détails de cette information de taille, mes yeux sont tombés, avant même d'aborder le « papier » de fond, sur le mot que Jean-Baptiste Akrou lui dédiait, en entrefilet.

Et l'ancien directeur général de Fraternité Matin disait : « Je suis bouleversé par cette triste nouvelle.

Je suis triste d'apprendre le décès de ce grand homme. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il m'a dit : « Jean-Baptiste, actuellement je me repose. J'ai fini de travailler. Il est temps que je passe la main à ceux qui peuvent continuer mon œuvre. »

Un ton indubitable de prémonition : « J'ai fini de travailler » ! Et quel travail, mes aïeux ! Ecoutons la journaliste Germaine Boni, rendre compte des œuvres de Dominique Loko : « Des milliers de cadres ivoiriens et de la sous-région, écrit la dynamique secrétaire générale de Fraternité Matin, lui doivent leur réussite. On peut, sans exagérer, le surnommer « le faiseur de cadres ».

Lui, c'est José Dominique Loko, Béninois d'origine. Grand bâtisseur et serviteur de l'Etat ivoirien, il reste et demeure le père fondateur de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire, où il s'est installé dans les années 1940. »

Puis, Germaine Boni, de nous relater, dans un article détaillé et fort instructif, comment en partant des « Cours privé parascolaire de dactylographie de Treichville », pour lesquels il reçut l'autorisation officielle d'ouverture, le 12 juillet 1948, du gouvernement général de l'AOF (Afrique Occidentale Française), Dominique Loko va couvrir toute la Côte d'Ivoire d'un maillage dense d'établissements scolaires, allant d'écoles d'enseignement général à des centres de formation technique, commerciale et professionnelle. Sa riche et lointaine expérience dans ce secteur essentiel de l'éducation, aboutira même à la mise sur pied d'une Université, l'UTT-Loko (Université Tertiaire et Technologique Loko) ; laquelle s'inscrit parfaitement dans tous les registres de la modernité éducationnelle.

Présent, par ses réalisations scolaires, à l'intérieur du pays, José Dominique Loko a surtout intensifié son action de promoteur éducatif dans le District d'Abidjan, où rares sont les communes qui ne présentent traces d'un ou plusieurs bâtiments scolaires de sa signature. A telle enseigne que l'homme est vu - et Germaine Boni l'a clairement dit tantôt - comme « le père fondateur de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire ».

De 1948 à 2017, faisons le compte : cela fait 69 ans. Toute une vie, en somme, à bâtir des écoles ! C'est-à-dire, à œuvrer pour les lumières, l'excellence, le progrès humain. Une vie à servir un pays, la Côte d'Ivoire. Mais est-ce seulement la Côte d'Ivoire que José Dominique Loko a servi, en s'inscrivant férocement dans la formation des esprits ? Les écoles qu'il a bâties au pays de Félix Houphouët-Boigny, n'accueillaient pas que des jeunes Ivoiriens. Alors, n'est-ce pas plus juste de dire qu'il a servi l'Afrique mais, au-delà, le genre humain ?

S'il a fait l'essentiel de son immense œuvre en Côte d'Ivoire, José Dominique Loko n'est pourtant pas né Ivoirien. Ses origines s'ancrent dans le Dahomey de Glèlè, de Béhanzin et des Amazones. Le Dahomey du Vodoun aussi, qu'il a quitté jeune, bien longtemps avant les indépendances africaines de 1960, pour émigrer en Côte d'Ivoire ; le pays que l'esprit de ses ancêtres lui avaient indiqué comme étant celui où il devait se projeter, pour réussir au mieux le « travail » que le Grand Esprit lui avait confié, en l'envoyant sur terre.

FOUA Ernest De Saint Sauveur

Ecrivain, journaliste et éditeur

Ancien président de l'Association des Ecrivains de Côte d'Ivoire