Afrique: Nouveauté 2017 : « Les Initiatives MEDays »

Cérémonie d'ouverture des MEDAYS 2015 du mercredi 11 novembre

A l'occasion de la 10ème édition du Forum MEDays, l'Institut Amadeus lance les « Initiatives MEDays », qui consisteront en des plateformes réunissant des personnalités de haut niveau, qui réfléchiront et proposeront des recommandations et des mesures sur différentes thématiques politiques, économiques et de développement durable. Des groupes de travail, constitués de décideurs, de leaders d'opinions et de divers opérateurs économiques, se réuniront à huis clos, en parallèle du Forum MEDays. Les débats ont pour objectif d'instituer un pont de dialogue et à dépasser les clivages, afin d'aboutir à des propositions concrètes et de relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés.

Les Initiatives MEDays ont ainsi pour vocation de rendre le Forum plus opérationnel et de renforcer sa stature et sa force de proposition. La 10ème édition du Forum MEDays comptera deux initiatives, sur les thèmes suivants : « Euro-African Talks Initiative» et « African Health Initiative ».

« EURO-AFRICAN TALKS INITIATIVE »

Cette première initiative réunira plus de 30 personnalités de haut rang et sera composée essentiellement d'anciens chefs d'Etats, de premiers ministres et de ministres européens et africains, qui débattront des défis communs aux deux continents et feront converger leurs regards pour mieux répondre aux challenges Eurafricains. Il s'agira aussi d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux continents. L'initiative « Euro-African Talks » se veut être un pont de dialogue et de rapprochement entre les continents européen et africain, dans le but d'impulser une nouvelle dynamique Euro-Africaine. Plusieurs questions sectorielles seront discutées lors de cette Initiative, concernant notamment le secteur financier, les IDE en Afrique, l'immigration, le Co-développement et la gouvernance sécuritaire.

« AFRICAN HEALTH INITIATIVE»

La troisième initiative consiste en une plateforme dédiée à la discussion autour des principaux défis sanitaires en Afrique et des opportunités d'investissement dans le secteur de la santé et dans le secteur pharmaceutique en Afrique. Cette initiative vient répondre à la carence sanitaire que vit l'Afrique et à l'absence d'accès aux soins de qualité pour les populations africaines. En somme, il s'agit d'une initiative visant à répondre aux préoccupations centrales des citoyens africains. Cette initiative sera rythmée par des workshops animés par des professionnels et par des investisseurs dans le secteur sanitaire.