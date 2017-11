Ile Maurice: À Cassis - Le gérant d'un snack agressé à coups de canif

«Je m'apprêtais à baisser le volet de mon snack pour rentrer chez moi lorsque des bandits, munis de leurs casques intégraux, m'ont aspergé le visage de gaz lacrymogène», confie le quinquagénaire aux enquêteurs. Les cambrioleurs, raconte-t-il, ont alors profité pour le frapper à coups de matraque sur le dos. «L'un deux m'a agressé à coups de canif au bras, à l'œil et au nez. J'étais en sang et très faible pour appeler à l'aide.»

Les malfrats l'ont approché et agressé à coups de matraque et de canif, avant de lui voler sa recette du jour.

Il a eu le nez fracturé et des points de suture à l'arcade sourcilière et au bras. Ce quinquagénaire a été malmené par quatre individus à motos, alors qu'il s'apprêtait à fermer son snack, à Cassis, samedi soir (4 nov).

