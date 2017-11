Madagascar: Sénat - Deux sièges de vice-présidents vacants

Déjà reportée pour cause de peste, la grande course de Tana a eu finalement hier en partant… Plus »

Bureau amputé. Avec des membres qui ne sont pas encore élus, force est de reconnaître que le bureau permanent du Sénat est purement et simplement amputé. Amputé du vice-président pour la province de Mahajanga et de celui qui devrait représenter l'opposition. Mais ce n'est pas tout. Le représentant de l'opposition officielle au niveau de la Chambre basse reste jusqu'à maintenant une belle histoire promise. Rien n'est encore engagé. De surcroît, même les textes réglementaires qui devraient compléter et aller de pair avec la loi portant statut de l'opposition officielle sont, jusqu'à présent, renvoyés aux calendes grecques. Quoi qu'il en soit, la transgression de ces dispositions élémentaires reflète à quel point le respect de l'Etat de droit est loin d'être automatique à Madagascar.

Sur ce point, il est vrai que Rivo Rakotovao a passé sa jeunesse à Mahajanga, mais il est loin d'être originaire de cette province. Aussi, est-il devenu le président du Sénat qu'il lui est difficile d'assurer, ultérieurement, le rôle de vice-président. Tant de difficultés à pourvoir ces deux sièges et beaucoup plus d'aptitude à maintenir celui qui est extrêmement controversé : le vice-président pour la province de Fianarantsoa.

