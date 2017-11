Madagascar: Fosa dépose une réserve

Coup de théâtre hier à l'entame de la demi-finale de la Telma coupe de Madagascar quand Fosa Juniors déposa une réserve de qualification à l'endroit du capitaine de JET Mada, Dominique ;

L'action est d'autant plus surprenante quand on sait que cela fait deux saisons voire plus que Dominique joue pour JET Mada.

De deux choses l'une. Soit Fosa est induit en erreur par un proche de l'USCAFOOT, l'ancien de Dominique. Soit il s' agit d'une action de Fosa pour déstabiliser une équipe qu'il redoute au plus haut point et comme le montrait si bien la première période du match où JET était à deux doigts d'ouvrir le score quand le tir de Carlos trouva la barre transversale des buts de Kandy.

Et comme en pareille occasion, le vent finit par tourner à l'avantage de Fosa grâce notamment à la rentrée de Dan. Et quand ce dernier envisage de partir pour l'eldorado réunionnais, on croit fort pour le champion majungais.