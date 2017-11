Madagascar: Code de l'Electricité - Adopté au niveau de l'Assemblée nationale

Le code de l'Electricité révisé et le texte portant réforme du Fonds National de l'Electricité ont été adoptés la semaine dernière au niveau de l'Assemblée nationale. Nombreux sont les avantages tirés de l'application de ce nouveau code, d'après les explications des responsables au niveau du ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures. A titre d'illustration, cela permet de faciliter le décaissement du financement servant entre autres à réaliser dans le temps les projets d'électrification rurale entrant dans le cadre de la mise en œuvre la Nouvelle Politique de l'Energie.

Retard. Tous projets d'électrification rurale ne connaîtront plus ainsi aucun retard de démarrage et de mise en œuvre dû notamment au problème de décaissement du financement de l'Etat à titre de Ressources Propres Internes. En outre, celui-ci ne sera pas le seul contributeur à la mise en place de ce Fonds National de l'Electricité, puisque les autres partenaires et les bailleurs de fonds sont fortement sollicités. Toutes les parties prenantes se sont d'ailleurs mis d'accord concernant la création de ce Fonds tout en émettant diverses recommandations.

Garantie. En outre, on peut désormais bénéficier de l'appui du Fonds Vert Mondial et le Financement destiné à faire face au changement climatique, et ce, grâce à cette révision du Code de l'Electricité. Et ce n'est pas tout ! Les Petites et Moyennes Entreprises œuvrant dans la production d'énergie peuvent dorénavant avoir une garantie leur permettant de contracter des emprunts auprès des institutions bancaires. Ce qui va contribuer à développer de manière plus efficace le Partenariat Public-Privé.