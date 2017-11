Madagascar: Eglises Evangéliques - Le Pasteur Jules Randrianjoary n'est plus

Déjà reportée pour cause de peste, la grande course de Tana a eu finalement hier en partant… Plus »

Rassembleur. Il s'agit, en l'occurrence de l'appel à des artistes évangéliques pour animer les louanges. Des groupes évangéliques sont d'ailleurs devenus célèbres grâce aux « Fetin'ny Filazantsara ». On peut citer, entre autres, Voahirana, Adeline, Fara Andriamamonjy... En tout cas, malgré la fermeture de l'Eglise FAAK, on peut dire que le Pasteur Jules Randrianjoary est le père de plusieurs associations cultuelles, puisque nombreux parmi les serviteurs de Dieu qu'il a évangélisés ont créé leur propre communauté que l'on appelle les « Fiangonana Zandriny ». Comme il le souhaitait, son ministère est devenu international, puisqu'il a pu créer en France, l'église « Les Messagers d'Amour » qui est membre de l'Union des Assemblées Protestantes en Mission (UPM) et de la Fédération Protestante de France. Membre fondateur du « Fiombonan'ny Mpitory Filazantsara eto Madagasikara », le Pasteur Jules Randrianjoary était aussi parmi les rassembleurs entre les « Fiangonandehibe » et les « Fiangonana zandriny ».

FAAK. Converti au Seigneur Jésus Christ en 1969 au sein de l'Eglise Assemblée de Dieu, le Pasteur Jules Randrianjoary officiait également au sein de l'Eglise Jesosy Mamonjy. En 1975, il fonde une cellule de prière à Tsiazotafo. Une initiative qui aboutit, grâce à la conduite du Saint Esprit à la création de l'association cultuelle « Fiainana ao amin'i Kristy » (FAAK). Depuis le début, son ministère le conduit dans les quatre coins du pays. Beaucoup de chrétiens, toutes dénominations confondues l'ont également connu grâce au « Fetin'ny Filazantsara », (Fête des Evangiles) une séance d'évangélisation que le Pasteur Jules Randrianjoary organisait, une à deux fois par an au Cercle des Cheminots Antanimena. De nombreuses personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur au cours de ces séances où le Pasteur Jules a mis en place, une nouvelle formule de réunion d'évangélisation.

