Madagascar: « Swan tennis open » de Maurice - Fitia et Jacob champions

Un tournoi mauricien où les Malgaches s'imposent de long et en large. Cela a été le résultat du « Swan tennis open » de Maurice de la semaine dernière.

Jacob Rasolondrazana rempile pour la 4e fois et Fitia Ravoniandro gagne pour une première. Jacob Rasolondrazana a eu le dessus sur le Mauricien Amaury de Beer, en deux sets, 6-3 et 6-2 en 1h 10mn. En demi-finale, Jacob a eu le dessus sur Ando Rasolomalala en deux sets, 6-2, 6-3 et Amaury de Beer a battu Tovi Andriamalala. Bref un bon trio malgache.

Chez les dames, jouant en tournoi, Fitia Ravoniando a battu la Mauricienne Sarah Introcaso en 6-3, 6-2. Fitia a été battue par Astrid Tixier en 6-0, 2-6 et 6-2. Et aux décomptes de points, Fitia est en tête avec 6 points et 7 sets de gagnés, Introcaso la suit et Tixier en 3e place avec chacune 6 points.