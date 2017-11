Madagascar: Cyclisme / Grande course de Tana - Emile gagne la grande course de Tana

Déjà reportée pour cause de peste, la grande course de Tana a eu finalement hier en partant d'Ambohimangakely by pass en passant par Andriambilany, Ambatolampy pour une arrivée à Imerinkasinina pour une distance de 128km. « La saison prend fin avec cette course et on attend impatiemment le calendrier fédéral » a conclu Ravelonarivo Naly, président de la ligue d'Analamanga ».

Les résultats

1er Randrianantenaina Émile Club FCSA 3h21'04 »

2e Rabemananjara Tojoniriana Club FCSA 3h21'06 »

3e Rakotondravony Mazoni Club VCA 3h21'55 »

4e Rakotondravao Andriamirado Club MBIKE 3h22'05 »

5e Randriamitantsoa Michel Club TAFITA 3h22'19 »

1re Prime à 15 km : Rakotondravao Andriamirado Club Mbike

2e Prime à 40 km : Perdue

3e Prime à 60 km : Randriamaharitra Sandaniaina Club Tafita

4e Prime à 80 km : Randrianarimanana Bruno Club Mbike

5e Prime à 121 km : Rabemananjara Tojoniriana Club FCSA