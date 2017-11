Mali: Le Premier ministre en tournée dans le centre du pays en difficulté

La délégation officielle malienne a également rendu visite aux populations. Celles de Kouakrou par exemple, quasiment assiégées par des jihadistes ou encore celle de la localité de Ténenkou. Non loin de cette dernière localité, très récemment, un élu a été attaqué, et six militaires maliens ont été tués lors d'une attaque attribuée à de présumés jihadistes. Dans plusieurs localités du centre, l'Etat a pris l'engagement de renforcer sa présence.

A l'étape de Mopti, chef-lieu de la région du même nom, le Premier ministre malien a participé à un forum. Au cours de cette rencontre, les chefs religieux se sont déclarés mobilisés autour des idées de réconciliation et de paix et un nouveau programme de sécurité intégrée des régions du centre a été dévoilé.

