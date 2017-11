Cote d'Ivoire: Le plasticien camerounais Boris Nzebo à l'honneur à Abidjan

La nouvelle exposition de la fondation Donwahi, à Abidjan, est consacrée à l'artiste plasticien camerounais Boris Nzebo. C'est la première fois que son travail est présenté en Côte d'Ivoire. Cette exposition nommée « Mutants » est visible jusqu'au 31 janvier. A travers ses peintures colorées qui mettent en avant des coiffures de femme, Boris Nzebo interroge les sociétés africaines.

« Pourquoi ne prenons-nous pas soin de nos sociétés comme l'on prend soin de nos cheveux ? », interroge Boris Nzebo à travers son exposition intitulée « Mutants ». Pour l'artiste « afro-pop » de 37 ans, la coiffure est un art à part entière.

Une fascination ancienne : « J'ai grandi dans un environnement où la coiffure jouait un rôle de premier plan sur l'identité, l'expression et l'esthétique. Mes frères sont des coiffeurs, donc j'étais entouré par des coiffeurs. Moi-même j'ai fait une formation de six mois pour comprendre le B.A-BA de la coiffure parce que la coiffure pour moi c'est une architecture, une manière de détruire de construire de reconstruire, c'est comme une maison, une ville. »

Mais derrière ou fondu dans les visages et enchevêtrements de mèches et de tresses colorées de ses peintures, l'artiste camerounais évoque des réalités parfois sombres : les promesses non tenues des politiciens, les enfants-soldats ou encore Boko Haram qui endeuille notamment le nord de son pays. L'esthétique pour éveiller les consciences, plaide Boris Nzebo.

L'exposition présente aussi le début d'une série intitulée « Fashion victime ». Des têtes sculptées qui interrogent les jeunes Africaines parfois fascinées par les stars occidentales et leurs longs cheveux lisses : « Elles paient des mèches, des greffes, elles ne sont plus naturelles. Ca dénature et en plus c'est devenu un grand business créé pour gagner de l'argent. Elles sont victimes de toutes ces modes ».

Entrée libre pour cette exposition à découvrir jusqu'au 31 janvier.