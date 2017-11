Cameroun: Message de CCL Libération - Par solidarité à tous les Camerounais victimes du système Biya, boycottez les cérémonies festives du RDPC de ce 6 novembre 2017

Mieux, le (CCL-LIBERATION) salue la fraction de cette population qui lutte pour survivre sur place, avec toutes celles et ceux qui adhéreront au présent message, le (CCL-LIBERATION) les assure de son soutien indéfectible, de tout mettre en œuvre auprès des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur pour que les Camerounais épris de liberté et tous les prisonniers politiques au Cameroun ne soient pas oubliés.

L'histoire est en marche, et les camerounais doivent envoyer un signal fort au RDPC, en restant tout simplement chez eux et en méditant sur leur vie volée par 35 ans de biyaisme ININTERROMPU

- A observer une minute de silence et d'arrêt à 12 heures, heures du Cameroun, tous et toutes les Camerounaises, partout où ils se trouvent dans le monde

Le Cameroun a connu aux yeux du monde entier en 2008 le massacre de plus de 150 jeunes Camerounais par l'armée nationale. Ces jeunes Camerounais assassinés avaient, semble t-ils commis le crime de manifester leur désespérance et leur ras-le-bol dans une société où simplement manger à sa faim ou s'acheter les produits de toute première nécessité relève presque des travaux à la Sisyphe.

L'état lamentable dans lequel se trouve le Cameroun, pays pétrolier et forestier, témoigne éloquemment contre le pouvoir qui l'opprime depuis plus d'un demi siècle.

Nous nous opposons par contre à toute caution de certaines personnes à un gouvernement dont le niveau de corruption attire tous les médias du monde avec plus d'une quinzaine de ministres et autres pontes emprisonnés, pour détournements de fonds publics...

A cet effet, le Comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques (CCL- LIBERATION) demande aux Camerounais du monde entier de boycotter massivement cette ultime moquerie et surtout d'observer une minute de silence pour les prisonniers d'opinion qui croupissent dans nos prisons, pour les Camerounais emprisonnés dans les 475 442 km2 sans espoir et ni rêve.

