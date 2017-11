Cameroun: Reponse a l'article intitulé LA FIRME AMERICAINE HYDROMINE ET LE BARRAGE « GRAND EWENG »

Ne vous opposez pas aux projets « structurants » mais tirez-en le meilleur profit pour la sous-région et cela exige de se préparer minutieusement et aller à la table de négociation avec du concret.

Ces négociateurs devront être dignes et pas se substituer aux personnalités critiquées actuellement, c'est le fort des camerounais de se laisser satisfaire individuellement. Entourez-vous de spécialistes, s'il n'y en a pas en votre sein. Ne visez pas uniquement de compensations financières mais des compensations structurelles et durables qui procureront aux communautés affectées des investissements participant au développement économique de la région.

J'inviterai donc le patriarche et les représentants des communautés affectées par le projet à se constituer en partie/société civile et à formuler clairement leurs besoins dans un sens constructif car le Cameroun a besoin de l'électricité pour développer les industries et donner accès à la moitié de la population camerounaise qui n'y-a pas accès en 2017, une honte par ailleurs pour un pays regorgeant un si grand potentiel.

